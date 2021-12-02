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الخميس، 02-12-2021 12:13 م

الاحتلال يهدم جدارا استناديا وغرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، جدارا استناديا وغرفة زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم. 

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وأفاد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، لــــ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفو ما يسمى بلدية القدس وجرافة اقتحموا منطقة عين جويزة، وهدموا جدارا استناديا يعود لمواطن من عائلة شقيرات، اضافة إلى غرفة زراعية في منطقة ابو الحور وسط القرية تعود للفلسطيني طالب احمد وهادنة.


يشار إلى أن منطقة عير جويزة في الولجة تتعرض لهجمة استيطانية موسعة من قبل الاحتلال منذ سنوات، تخللها هدم عشرات المنازل وإخطار بالهدم ووقف البناء، وتجريف أراضي وتدمير بنية تحتية.

 

وفا

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