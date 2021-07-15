الاحتلال يهدم خزان مياه في فروش بيت دجن

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خزان مياه في اراضي فروش بيت دجن شرق نابلس.

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وقال منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن اراضي فروش بيت دجن توفيق حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وهدمت خزانا يتسع لـ500 متر مكعب من المياه، ويستخدم لأغراض الشرب والري، وهو تابع للمجلس القروي.



وأضاف "بعد جهود من قبل المؤسسات القانونية تم ايقاف قرار الهدم مسبقا، الا ان سلطات الاحتلال هدمت الخزان اليوم، وهو ممتلئ بالمياه، الامر الذي تسبب بأضرار في الممتلكات نتيجة تدفق المياه".



وأكد الحاج محمد ان البلدة تعاني من شح للمياه، وان الاحتلال يعيق أي مشاريع للتخلص من هذه الازمة.

المصدر : وفا