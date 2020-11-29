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الأحد، 29-11-2020 11:33 ص

الاحتلال يهدم درجا يؤدي إلى أحد أبواب المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- هدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاحد، درجا قرب المقبرة اليوسفية يؤدي إلى باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
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وقال شهود عيان، إن جرافة تابعة لجيش الاحتلال هدمت الدرج بذريعة ادخال معدات إلى المقبرة اليوسيفية الملاصقة لمقبرة باب الأسباط شمال شرق المسجد الأقصى المبارك.

وأضافوا أن مساحين تابعين لبلدية الاحتلال شرعوا بمسح أراضي المقبرة هناك وقاموا بوضع علامات في المكان ولم تعرف أهداف هدم الدرج أو ما يجري في منطقة باب الأسباط.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أنها ستضع أعمدة اسمنتية خاصة بمشروع "تل فريك" تهويدي تنوي إقامته قرب البلدة القديمة وصولا لجبل الزيتون الذي يطل على المسجد الأقصى .

 




 

 


 

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