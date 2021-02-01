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الإثنين، 01-02-2021 12:56 م

سبقه الاستيلاء على "كرافانات" زراعية

الاحتلال يهدم سورا لأرض زراعية في طولكرم

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، سورا لأرض زراعية على مدخل قرية "خربة جبارة" جنوب محافظة طولكرم.

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وقال رئيس المجلس القروي رائد محمود في تصريحات صحافية ، إن قوات الاحتلال هدمت السور الذي يحيط أرضا زراعية بمساحة دونم ونصف، مزروعة بأشجار الافوكادو تعود ملكيتها لعائلة دسوقي من داخل أراضي العام 1948.


‫وأضاف أن اعتداء الاحتلال على هذه الأراضي، خاصة في هذه المنطقة، سبقه الاستيلاء على "كرافانات" زراعية لنفس العائلة وهدم "بركس" زراعي في الأرض ذاتها، حيث تقع ضمن المناطق المستهدفة والتي تعرضت لسلسلة من الاعتداءات ومصادرة مئات الدونمات من أراضيها الزراعية لإقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة.

 

المصدر : وفا 

 

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