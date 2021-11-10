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الأربعاء، 10-11-2021 04:06 م

الاحتلال يهدم شرفة منزل في بيت صفافا بالقدس

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الوكيل الإخباري-هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرفة منزل خارجية في بلدة بيت صفافا، بالقدس المحتلة.

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وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافا، وهدمت شرفة خارجية لمنزل المقدسي محمد حسين جمعة سلمان وتقدر مساحتها 40 مترا مربعا، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في السابع عشر من أغسطس/ آب الماضي، حضانة أطفال ملاصقة للمنزل ذاته للمقدسي سلمان، بحجة عدم الترخيص.

 

وفا

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