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الثلاثاء، 04-01-2022 02:30 م

الاحتلال يهدم طابقا من منزل في بيت حنينا

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الوكيل الإخباري-هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طابقا من منزل في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة "وفا" في القدس، بأن آليات بلدية الاحتلال اقتحمت برفقة أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال بلدة بيت حنينا، وهدمت طابقا من منزل يعود لعائلة الرجبي"، بحجة عدم الترخيص. وقال مالك المنزل صهيب الرجبي: "صباح اليوم، اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر من القوات الخاصة والشرطة منزلنا عند الساعة الثامنة صباحًا، وأمرت بتفريغه تمهيدًا لهدمه، بحجة عدم الترخيص، ولم نجد وقتا كافيا لتفريغ محتويات المنزل".


وأضاف: رغم صدور قرار من المحكمة بتجميد عملية الهدم، بعد دفعي أكثر من نصف مليون شيقل مخالفات، وحصولي على أمر بوقف الهدم، إلا أن آليات بلدية الاحتلال استكملت العملية ولم توقفها، إلا بعد هدم الطابق الثاني، والتسبب بأضرار في الطابق الأول، جعلته غير صالح للسكن".


وقال الرجبي: إن المبنى يتكون من طابقين، الأول مقام منذ 23 عامًا ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الخمسة بمساحة 140 مترًا مربعًا، وفي الطابق العلوي مبني منذ سبع سنوات بمساحة ثمانين مترا مربعا، تعيش عائلته المكونة من 5 أفراد.

 

وفا

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