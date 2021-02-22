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الإثنين، 22-02-2021 03:55 م

الاحتلال يهدم عريشين زراعيين في بلدة الخضر

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عريشين زراعيين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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وأفاد الناشط أحمد صلاح خلال تصريحات صحفية ، بأن قوات الاحتلال هدمت عريشين في منطقتي "الدبدوب" و"الصوانة" جنوب البلدة يعودان للمواطنين محمود خليل غنيم، ومحمد مصطفى صبيح بحجة عدم الترخيص.


وأشار الى ان الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة في هدم عرش وغرف ومنشآت زراعية في أراضي بلدة الخضر المستهدفة بالاستيطان.

 

المصدر : وفا 

 

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