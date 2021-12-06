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الإثنين، 06-12-2021 02:21 م

الاحتلال يهدم مسكنا شرق يطا جنوب الخليل

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الوكيل الإخباري-هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسكنا شرق يطا جنوب محافظة الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت مسكنا في قرية ارفاعية شرق يطا، يعود ملكيته للفلسطيني أبو صلاح الجعبري.


يشار إلى أن أهالي القرية يتعرضون لاعتداءات الاحتلال بين الفينة والأخرى، لإرغامهم على ترك أراضيهم، كي يستولي المستوطنون عليها.


وعلى صعيد آخر، وضعت قوات الاحتلال غرفة اسمنتية في أراضي الفلسطينيين، بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم (60)، على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

 

وفا

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