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الأربعاء، 25-11-2020 10:18 ص

الاحتلال يهدم مسكنين في الخليل

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الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكنين شرق يطا  جنوب الخليل.

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وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في يطا فؤاد العمور، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن رسمي أبو عرام، والذي تبلغ مساحته 65 مترا مربعا في منطقة الركيز، ومنزل المواطن حاتم مخامرة، وتبلغ مساحة 35 مترا مربعا في منطقة التواني شرق يطا، بحجة البناء دون ترخيص.


كما هدمت قوات الاحتلال في منطقة صارورة وحدة صحية تعود للمواطن جلال العمور الذي يسكن في احد الكهوف في تلك المنطقة.


وكانت قوات الاحتلال قد سلمت المواطنين خلال الشهر الجاري اكثر من 16 إخطارا بالهدم في المنطقة ذاتها، نفذت منها سبع عمليات هدم.


وأشار العمور إلى ان الاحتلال يسعى إلى تشريد المواطنين في هذه المنطقة من خلال هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم لصالح مستوطنات "كرمئيل" و"افيجال" و"حفات افيجال" و"ماعون".


 




 

 


 

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