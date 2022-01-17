الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نحرص على إزالة العقبات أمام المستثمرين

هام من الضمان للذين تم تحويل فترات شمولهم الإلزامية الملغاة إلى فترات انتساب اختياري

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

الهواري يعتذر عن تكليف موظفين بالصحة للعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب

العميد الطراونة مفتشاً عاماً ويعقوب للدفاع المدني

النائب ذنيبات: الرياطي وقَّع على إفادته بيده وطلب شهادة 4 نواب معه.. فشهدوا ضده

كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة.. هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لفايزر

شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

عاجل

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الإثنين، 17-01-2022 03:31 م

الاحتلال يهدم مشتلا لعائلة صالحية في الشيخ جراح

image_750x_61e56ac9149c7


الوكيل الإخباري-باشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مشتل "فخار السلام" الذي تملكه عائلة صالحية في الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن أجبرت العائلة على إخلاء محتوياته، تزامناً مع الاعتصام في منزلها المهدد بالهدم.

اضافة اعلان


وتواصل قوات الاحتلال وآلياتها منذ ساعات الصباح حصارها لبيت صالحية في الشيخ جراح، لإجبار العائلة على إخلائه، تمهيدا لهدمه، والسيطرة على الأرض المحيطة به.


وأفادت مراسلة "وفا" في القدس، بأن المقدسي محمود صالحية يعتصم مع أولاده داخل المنزل، مهددًا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقًا أمنيًّا حول البيت ومنعت طواقم الصحفيين من الاقتراب منه.


واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع عائلة صالحية، واعتقلت شابين من المكان، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.


وبالتزامن مع الاعتداء، استدعت قوات الاحتلال آليات الهدم في حي الشيخ جراح، ما تسبب بحالة من التوتر، وسط استمرار رفض عائلة صالحية إخلاء منزلها.
وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال إخلاءها من منزلها.


واحتجاجًا على ما تقوم به قوات الاحتلال، شرع أفراد العائلة بسكب البنزين على سطح منزلهم مهددين بإشعال النيران بأنفسهم وتفجير اسطوانة الغاز التي وضعوها أيضًا على السطح.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61e55997adaf3

شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

20190811122906296

استشهاد شاب أصيب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

0fc3f3f37d68f8ce33782829437101b3

الاحتلال يعتقل شابين بعد الاعتداء عليهما في محيط منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

2016_12_26_15_21_33_340

المصادقة على خطة بقيمة 35 مليون دولار لتشجيع اقتحام اليهود لحائط البراق

غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة شاطئ غزة

5b41b5d4-4545-4c68-bc12-840067d9bd70

مستوطنون يغلقون طريق جنين - نابلس

أخبار متعلقة
yGgcL

الاحتلال يعتدي على رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وعدد من طلبة المدارس

2108567597

الاحتلال يستدعي صحفيين من الخليل للتحقيق

4rOyk

الاحتلال يعتقل أربعة أشقاء من الظاهرية وشابا من الخليل

9999148188

مستوطنون يقتحمون الأقصى

imgid517135

الاحتلال يتوغل شرق خان يونس

1220216131154430073445

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله ويقتحم عدة بلدات