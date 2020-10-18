الاحتلال يهدم منزلا بالخليل

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا سكنيا ومنشآت زراعية جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما قام مستوطنون متطرفون بتسييج مساحات واسعة من الأراضي الواقعة شرق خلة "مكحول" في الأغوار الشمالية، وجرفت آليات تابعة للمستوطنين مساحات واسعة من اراضي المواطنين بنابلس.

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وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور ، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا سكنيا مساحته 70 مترا، و"بركسا" بمساحة 200 متر، وخيمة لأعلاف المواشي تم اتلاف محتوياتها بالكامل، في منطقة الفخيد بمسافر يطا. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيمة سكنية، واستولت عليها في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



ويذكر أن المواطن وعائلته المكونة من تسعة أفراد، يقيمون في هذه الخيمة بعد ان هدم الاحتلال منزلهم نهاية أيلول الماضي.



من جانبه، أكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في بيان، أن المستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتسييج أراضٍ شرق خلة "مكحول"، وهو امتداد لسياج وضعوه قبل شهرين، ويمتد من مستوطنة "مسكيوت"، لغاية معسكر "مزوقح"، بمساحة تقدر بثلاثين ألف دونم. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان، إن جرافات تابعة للمستوطنين قامت بأعمال تجريف في جزء من الاراضي المحاذية لمستوطنة "يتسهار"، في منطقة الجوز في قرية عوريف جنوب نابلس.

المصدر: بترا



