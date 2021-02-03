الاحتلال يهدم منزلا شمال يطا

الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا شمال يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفرن شمال يطا، وهدمت منزلا مكونا من طابق تبلغ مساحة 200 متر تعود ملكيته للمواطن جمال رجب الصرصور.

المصدر: وفا

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