الاحتلال يهدم منزلا شمال يطا

الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا شمال يطا جنوب الخليل.
وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفرن شمال يطا، وهدمت منزلا مكونا من طابق تبلغ مساحة 200 متر تعود ملكيته للمواطن جمال رجب الصرصور.
المصدر: وفا
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