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الأربعاء، 03-02-2021 04:21 م

في الخليل

الاحتلال يهدم منزلا شمال يطا

ح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا شمال يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة الفرن شمال يطا، وهدمت منزلا مكونا من طابق تبلغ مساحة 200 متر تعود ملكيته للمواطن جمال رجب الصرصور.

 

المصدر: وفا

 

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