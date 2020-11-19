الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 12:23 م

الاحتلال يهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48

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الوكيل الإخباري- هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزلا مكونا من طابقين في مدينة اللد، لعائلة شعبان، بحجة البناء بدون ترخيص.

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وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدم منازل عربية في اللد، رغْم الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.


ومنذ بَدْء أزمة كورونا في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم، هدمت سلطات الاحتلال 6 مبان لسكان عرب في مدينة اللد.


كما شهدت حملات الهدم تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل، ويافا وشفا عمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات النقب وغيرها.


 




 

 


 

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