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الأربعاء، 05-01-2022 02:08 م

الاحتلال يهدم منزلا في سلوان

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الوكيل الإخباري-هدمت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلا مملوكا لعائلة حليسي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

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وأفادت مراسلة "وفا" في القدس بأن قوات الاحتلال قامت بـ"قص" منزل سلطان حليسي في حي وادي حلوة بسلوان، بحجة البناء بدون ترخيص.


وقال حليسي لـ "وفا": إنه يسكن المنزل البالغة مساحته ستين مترًا مربعًا مع زوجته وأبنائه الأربعة أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما وأصغرهم بعمر السادسة، منذ عام 2014، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحقه بحجة البناء دون ترخيص وفرضت عليه مخالفة مالية بقيمة 35 ألف شيقل.


وأضاف: "خلال العام المنصرم أبلغتنا سلطات الاحتلال بهدم المنزل ذاتيًّا بحجة البناء دون ترخيص، ورفضت تنفيذ الأمر، واليوم بدأت آليات بلدية الاحتلال بهدم المنزل وتحميلنا تكاليف الهدم، علمًا أن سلطات الاحتلال اعتمدت آلات القص نظرًا لصعوبة وصول الجرافات الى المنزل".

 

وفا

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