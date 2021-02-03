الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء وأسوارا في عناتا

الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء، وأسوارا بطول 70 مترا في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر فلسطينية "، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا من طابق واحد قيد الانشاء، وأسوارا تعود ملكيتها للمواطن عبد المجيد موسى عيد زياد؛ بحجة عدم الترخيص.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 12 منشأة في عناتا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما سلّمت عددا من المواطنين إخطارات لهدم منشآتهم.

المصدر : وفا

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