الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تحذير أمني هام للأردنيين

الصفدي : ندرس احضار اللقاح الروسي ضد كورونا للمملكة

تطورات عودة تقديم الارجيلة في الاردن

مصدر حكومي لــ الوكيل: استبعاد الحظر الشامل حاليا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

تباين واضح في آراء المواطنين حول العودة الى المدارس

الصحة : مليون جرعة ضد كورونا تصل المملكة قريبا

أسعار الذهب الأربعاء 3/2/2021

اجراء جديد من وزارة التربية والتعليم يبدأ اليوم

وفيات الأربعاء 3/2/2021

عاجل

تحذير أمني هام للأردنيين

الأربعاء، 03-02-2021 01:36 م

بحجة عدم الترخيص

الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء وأسوارا في عناتا

يهدم
من المصدر


الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء، وأسوارا بطول 70 مترا في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر فلسطينية "، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا من طابق واحد قيد الانشاء، وأسوارا تعود ملكيتها للمواطن عبد المجيد موسى عيد زياد؛ بحجة عدم الترخيص.


يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 12 منشأة في عناتا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما سلّمت عددا من المواطنين إخطارات لهدم منشآتهم.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
80202526-a152-4c21-923d-b8add0734369

الاحتلال يعتقل 25 مواطنا في فلسطين

احتلال

الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة

ح

الاحتلال يخطر بإزالة سياج حول أرض زراعية في سبسطية

م

الاحتلال يحتجز شقيقتين لساعات في بيت لحم

ط

الاحتلال يزيل 40 بسطة قرب معبر الجلمة شمال جنين

487

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال

أخبار متعلقة
80202526-a152-4c21-923d-b8add0734369

الاحتلال يعتقل 25 مواطنا في فلسطين

احن

الاحتلال يهدم منزلا في القدس

تعبيرية

الاحتلال الاسرائيلي يطرح عطاءات لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس

700x414-3 (Custom)

رئيس دائرة شؤون القدس يتهم الاحتلال بالعبث بالآثار والمقتنيات التاريخية بالمدينة

YTInH

القدس .. الاحتلال يهدم سورا في عناتا

e33facbb-d1d6-47aa-b881-565e73117761

فلسطين .. الاحتلال يعتقل 11 مواطنا بينهم محاميان