الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في بيت عينون شرق الخليل

الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في بيت عينون قرب الطريق الالتفافي )60 (شرق مدينة الخليل.



وقال مالك المنزل هشام عيدة، إن آليات الاحتلال هدمت منزله المكون من طابقين، مساحة كل طابق 210 أمتار مربعة، ويقطن أحد الطوابق نجله منتصر وعائلته وأطفاله الخمسة".



وأوضح عيدة "أنه بصدد الانتهاء من تشطيب الطابق الثاني لإسكان نجله معتز، وعائلته المكونة من ثلاثة أفراد".



يذكر أن سلطات الاحتلال تهدف إلى اجبار المواطنين الفلسطينيين في المنطقة المذكورة على ترك أراضيهم، ضمن سياسة تبادل الأدوار بين حكومتها ومستوطنيها المدججين بالسلاح، لتوسيع رقعة الاستيطان، وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

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