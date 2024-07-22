الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت تجارية في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة

الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزلا ومنشآت تجارية، في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في عناتا في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين، وشرعت بهدم منزل وقاعة أفراح وعدة منشآت تجارية في البلدة وذلك بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.



وهدمت سلطات الاحتلال 318 منشأة وأخطرت بهدم 359 أخرى في الضفة الغربية المحتلة، منها 85 منشأة في القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.