الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الوكيل الإخباري-هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

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وأفاد مراسل وفا في أريحا، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة سطيح في قرية الديوك التحتا، وهدمت منزلين متجاورين قيد الانشاء، تبلغ مساحة كل منهما نحو 100 متر مربع، يعودان للمواطن حمدان العجلوني.



وتتعرض منطقة الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري، الهادفة إلى إفراغ أهالي المنطقة الأصليين.



وفا

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