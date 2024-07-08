الاحتلال يهدم منزلين ويجرف دفيئات زراعية شمال طولكرم

الوكيل الاخباري-

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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين وجرفت دفيئات زراعية في سهل شويكة شمال طولكرم.وقال المواطن سفيان المصري لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال هدمت منزله دون سابق انذار، ولم تسمح له بإفراغه من محتوياته، رغم أنه يمتلك أوراقا تثبت ملكيته للأرض المقام عليها المنزل.وأضاف ان قوات الاحتلال جرفت ستة دونمات من الدفيئات الزراعية يملكها في محيط المنزل، ومنعته من تفكيكها قبل تدميرها، واتلفت المزروعات والأشجار في محيطها.وأوضح مصدر أن قوات الاحتلال هدمت منزلا آخر قيد الانشاء يعود للمواطن بسام الزايط، وجرفت دفيئات زراعية مزروعة بالخضروات في المنطقة ذاتها، تعود للمزارع عمر خويلد.