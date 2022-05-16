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الإثنين، 16-05-2022 11:36 ص

الاحتلال يهدم منشآت ومنزلا في العيسوية

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الوكيل الاخباري- هدمت آليات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، عدّة منشآت شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلدة العيسوية، في بيان، إن طواقم الاحتلال اقتحمت أراضي العيساوية الشرقية وشرعت بهدم عدد من المنشآت في المكان، معظمها عبارة عن "بركسات". وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال يدّعي بأنها مُقامة دون تراخيص بناء، لافتة إلى أن الهدم طال منشآت أخرى .


وفي السياق ذاته، أجبرت بلدية الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله قسرًا، أمس، في قرية العيسوية شرق القدس، وهو قيد الإنشاء وتم بناؤه حديثًا وذلك بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

 

بترا

 




 

 


 

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