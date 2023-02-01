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الأربعاء، 01-02-2023 12:32 م

الاحتلال يهدم منشأة تجارية في صور باهر بالقدس

ممم


الوكيل الإخباري - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية بحي وادي الحمص في صور باهر بمدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة قيد الإنشاء، تحتوى على معدات ومواد بناء، تعود للفلسطيني أكرم عميرة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال هدمت غرفة خشبية للمقدسي صلاح حجازي في حي العباسية ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.


وتشهد بلدات مدينة القدس منذ يومين عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين، تحديدا في بلدة جبل المكبر، وذلك تنفيذا لمخطط احتلالي بهدم 14 منزلا، بناء على القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مؤخرا.


وفا


 




 

 


 

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