الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس البلدية هاني فنون لمراسل وفا ، بأن قوات الاحتلال هدمت الغرف الزراعية في منطقتي "الصليب" و"خلة العدس" شرق وشمال البلدة، وتعود ملكيتها للفلسطينيين : محمد يوسف عوض، ومحمود جميل شكارنه، وحمزة رشاد نجاجرة، وشريف مسلم مصطفى.



يشار الى أن الاحتلال هدم في بلدة نحالين، الأربعاء الماضي، غرفتين زراعيتين، إضافة إلى إخطار عدد آخر بالهدم.

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