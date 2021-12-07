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الثلاثاء، 07-12-2021 12:39 م

الاحتلال يهدم 3 غرف زراعية في نحالين غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس البلدية هاني فنون لمراسل وفا ، بأن قوات الاحتلال هدمت الغرف الزراعية في منطقتي "الصليب" و"خلة العدس" شرق وشمال البلدة، وتعود ملكيتها للفلسطينيين : محمد يوسف عوض، ومحمود جميل شكارنه، وحمزة رشاد نجاجرة، وشريف مسلم مصطفى.

يشار الى أن الاحتلال هدم في بلدة نحالين، الأربعاء الماضي، غرفتين زراعيتين، إضافة إلى إخطار عدد آخر بالهدم.

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وفا

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