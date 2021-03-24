الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 01:58 م

الاحتلال يهدم 3 منازل في القدس

يهدم


الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 3 منازل في مدينة القدس المحتلة، لترتفع الحصيلة منذ ساعات الصباح إلى أربعة منازل.

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وأفادت مصادر فلسطينية، بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا مكونا من شقتين في حي الصلعة بجبل المكبر شرق القدس، يعود للشقيقين خالد ومنير العباسي؛ بحجة عدم الترخيص، علما أن بلدية الاحتلال ستفرض عليهما غرامة مالية، بحجة أنهما لم يقوما بهدمه ذاتيا.


وأضافت، أن تلك القوات هدمت منزلين آخرين في مخيم شعفاط وحي الصلعة بجبل المكبر، بعد اجبار مالكيهما على هدم المنزلين ذاتيا خلال الأسبوع الجاري، واليوم سوتهما بالأرض.


كما هدمت تلك القوات صباح اليوم منزلا في حي رأس خميس بمخيم شعفاط، وهو عبارة عن غرفتين مسقوفتين بالصفيح.


وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المنازل التي تم هدمها في العام 2020، وصل إلى 197 منزلا، 77 منها أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا، لتجنب تكاليف الهدم، في حال أقدمت جرافات البلدية على ذلك.

 

المصدر : وفا

 

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