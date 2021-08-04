الاحتلال يهدم 8 منشآت تجارية شمال شرق القدس

الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 8 منشآت تجارية، في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

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وقال مجلس بلدي حزما في بيان، إن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة القريبة من حاجز حزما العسكري، وهدمت منشآت تجارية تعود لعائلة الخطيب.



وأوضح محامي عائلة الخطيب مدحت ذيبة، في بيان، إن محكمة الاحتلال المركزية في القدس كانت قد رفضت التماسا قدمته جمعية "رجابيم" الاستيطانية لهدم هذه المنشآت في حزما قبل شهرين، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت مجددا قرارات جديدة بالهدم ونفذتها خلال 8 ساعات.



وكانت جمعية "رجابيم" الاستيطانية، قد قدمت التماسا إلى المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس، خلال الأشهر الماضية لهدم 16 منشأة في بلدة حزما تعود لعائلة الخطيب، بدعوى أنها "تقع داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس".

بترا