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الخميس، 28-10-2021 01:32 م

الاحتلال يواصل أعماله التهويدية بالمقبرة اليوسفية في القدس

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الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعمال التهويد في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة، لليوم الرابع على التوالي.

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وقال شهود عيان، إن بلدية الاحتلال بالقدس واصلت أعمال طمس المعالم التاريخية بالمقبرة، ونصبت بوابة حديدية على إحدى مداخلها، وركبت كاميرات مراقبة وكشافات داخل مقبرة صرح الشهداء/ اليوسفية في القدس.


ووفق رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة، فإن بلدية الاحتلال تحاول التسريع بتهويد المقبرة وطمسها، قبل انعقاد جلسة محكمة الاحتلال الأسبوع المقبل لكسب القضية.


وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت أمس المدخل المؤدي إلى صرح الشهداء في المقبرة اليوسفية بصفائح حديدية، وأحكمت إغلاقها من الجهة الغربية، وسيجت المنطقة المحيطة بصرح الشهداء، ونشرت قوات خاصة على الأسوار، ومنعت المواطنين والصحفيين من الدخول.


يشار إلى أن طواقم بلدية الاحتلال طمست أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، ودمرت ونبشت عددا منها الأسبوع المنصرم.


وتسعى سلطات الاحتلال إلى تحويل هذه القطعة إلى حديقة كجزء من مشروع للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة، وتنظيم مسار للمستوطنين والسياح على رفات المسلمين الموجودين فيها.

 

المصدر: وفا

 

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