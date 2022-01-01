الاحتلال يواصل اغلاق شارع جنين - نابلس

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا من بلدة جبع جنوب جنين أثناء تواجده في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

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وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس الشاب أنس عمر كنعان، أثناء تواجده في الأقصى.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا السيلة الحارثية، وداهمت عدة أحياء، وكثفت من تواجدها العسكري، ونصب الحواجز جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، ومركة، وعنزة، وجبع.



ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال اغلاق شارع جنين- نابلس من حاجز "شافي شمرون"، حتى مدخل سيلة الظهر جنوب جنين، بالقرب من مستوطنة "حوميش" المخلاة، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، الذين ينتشرون بشكل مكثف على الشارع المذكور.



وكان المستوطنون، قد هاجموا أمس الأول، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس، قرب مداخل بلدات سبسطية وبرقة وبزاريا، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.



وفا

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