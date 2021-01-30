الاحتلال يواصل انتهاكاته.. إصابات ومواجهات واعتداءات على الأسرى

الوكيل الإخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس الجمعة، انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أصيب 9 مواطنين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية، واقتحم مستوطنون خان اللبن الشرقية، وهاجمت قوات القمع في سجن جلبوع الأسرى.

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الجمعة، إن الليلة الماضية كانت عصيبة على الأسرى في سجن "جلبوع، بعد اقتحام قوات كبيرة من وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية التابعة لمصلحة السجون قسم رقم واحد في السجن والاعتداء على الأسرى، ما أدى لإصابة الأسير أمير أبو جيش برضوض.



وقالت الهيئة، في بيان لها، "ليلة أمس كانت عصيبة على الاسرى في جلبوع، حين تم إغلاق القسم واقتحامه من قبل وحدة المتسادا مدعمة بوحدات اليماز ودرور، والاعتداء على الأسرى واقتحام غرف رقم 5 و13 و14 وتخريب محتوياتها".

وأضافت الهيئة أن قوات القمع ألقت ممتلكات وحاجيات الأسرى في ساحة السجن تحت الأمطار ومزقت ملابسهم.



ولفتت الى أن عناصر وحدات القمع التي يقدر عددها بالمئات، استخدمت خلال القمع الأسلحة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع والمعدات الكبيرة والهراوات لكسر الأبواب بعد إغلاقها من قبل الأسرى، موضحة أن حالة من التوتر والترقب تسود القسم منذ ليلة أمس.



وتصدى أهالي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لمحاولة عشرات المستوطنين اقتحام "خان اللبن" الواقع على شارع رام الله نابلس الرئيسي.



وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين الذين حاولوا دخول الخان تحت حماية جنود الاحتلال.



يُشار إلى أن خان اللبن الشرقية يتعرض بشكل مستمر لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث هدمت جرافات الاحتلال قبل عدة أيام نوافذ وأبواب تابعة للخان، كما يحاول المستوطنون اقتحامه كل جمعة كما أصيب 9 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

المصدر : وفا

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