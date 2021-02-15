الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ شمال سلفيت

الوكيل الإخباري - تواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تجريف أراضٍ في منطقة وادي عبد الرحمن شمال سلفيت.

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وأفاد رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي ، بأن جرافات الاحتلال تعمل منذ عدة أسابيع في تجريف آلاف الدونمات في المنطقة، لصالح بناء 800 وحدة استيطانية تابعة لمستوطنة "ارائيل".



بدوره، قال المزارع خليل الطقطق، ان جرافات الاحتلال والمستوطنين غيروا معالم وادي عبد الرحمن بتجريفهم مئات الدونمات في منطقة تسمى "حرايق عزريل"، وتخريب السلاسل الحجرية، وتكسير اشجار الزيتون، وعمل مسارات خاصة للدراجات الهوائية.



يشار إلى أن قوات الاحتلال قد جرفت خلال العامين الماضيين نحو 1500 دونم في المنطقة المذكورة.

المصدر : وفا

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