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الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

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الأربعاء، 01-02-2023 01:37 م

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

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الوكيل الإخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا.

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وأوضحت مصادر أمنية لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، بحواجز إقامتها منذ السبت الماضي، حيث تقوم بإيقاف مركبات الفلسطينيين وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخول الفلسطينيين إلى المدينة والخروج منها.


وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت قنابل إضاءة ليلة أمس في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة، في حين أغلق شبان مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال.


في سياق آخر، جدد جهاز الأمن الوطني إعلانه عبر منصاته الإلكترونية، استقبال المسافرين ومن تقطعت بهم السبل في محافظة أريحا والأغوار، نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة.

 

وفا


 




 

 


 

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