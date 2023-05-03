الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم 12 على التوالي

الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الثاني عشر على التوالي.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة والفرعية، وإيقاف المركبات والشاحنات والتدقيق في هويات الركاب، وإعاقة حركة خروج وتنقل الفلسطينيين والبضائع.



وفي سياق، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة أريحا تيسير حميدة، إن خسائر القطاع السياحي في مدينة أريحا وصلت إلى 221 مليون شيقل (حوالي 70 مليون دولار) منذ شباط/فبراير الماضي، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة على محافظة أريحا.

وفا