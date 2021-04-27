الثلاثاء 27-04-2021
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الثلاثاء، 27-04-2021 08:15 ص

اعتقالات وهجمات على الفلسطينيين

الاحتلال يواصل عدوانه على القدس

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توضيحية


الوكيل الإخباري - واصلت قوات الاحتلال والمستوطنين انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، حيث استمر العدوان على مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب واعتقل عدد من المواطنين في انحاء مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، في وقت واصل فيه المستوطنون هجماتهم ضد المواطنين وجرفوا مساحات من الأراضي لصالح إقامة وتوسعة بؤر استيطانية.

تواصل العدوان على القدس:
وفي السياق، اقتحم مستوطنون المسجد الاقصى المبارك، واغلقت سلطات الاحتلال باب حطة واعتقلت سبعة شبان من المدينة المحتلة، وأفشل مواطنون محاولة مستوطن اختطاف طفل في بلدة العيسوية.

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وجددت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة، اقتحامها لساحة وادراج باب العامود بالقدس المحتلة، واعتدت على المواطنين المقدسيين الآمنين الجالسين هناك، وذلك لليوم الثالث عشر على للتوالي، رغم ازالتها للحواجز الحديدية التي كانت تغلق من خلالها ساحة وادراج باب العامود.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، ثلاثة مقدسين بعد الاعتداء عليهم قرب باب حطة أحد ابواب المسجد الاقصى المبارك، وهم: احمد الحزينة، ووسام السد، واحمد الرجبي، وذلك بالتزامن مع الاعتداء على القاطنين قرب باب حطة قبيل موعد الإفطار، حيث تم اغلاقه.


واعتقل "مستعربون"، 4 شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حنينا، بالقدس المحتلة، دعما للحراك الشعبي ضد المستوطنين، وعرف من بين المختطفين، مصطفى الهيموني، وعمر عطا الله.

 

وأفشل شبان مقدسيون، محاولة مستوطن إسرائيلي اختطاف الطفل ليث عليان (12 عاما) من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" المقامة على أراضي البلدة.

72 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
قالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن سلطات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد السماح لـ 72 مستوطنا باقتحام باحات المسجد الأقصى.
وأضافت الأوقاف في بيان، أن الاقتحامات تمت بحماية شرطة الاحتلال، وتجول المستوطنون في باحات المسجد بشكل استفزازي

اصابات في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل
أصيب مساء الاثنين، العشرات من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.


وذكرت مصادر فلسطينية، أن اشتباكات اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا مركز المدينة/ باب الزاوية، وعرقلوا حركة المواطنين وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، اصيب خلالها العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز، وقد عولجوا ميدانيا.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات السموع ويطا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

"مستعربون" يعتقلون أسيرا محررا من مخيم جنين
اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون"، أسيرا محررا من مخيم جنين.
 وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن المستعربين اعتقلوا الأسير المحرر محمد طارق السعدي من مكان عمله في مدينة جنين.

الاحتلال يشرع بتوسعة مستوطنة "بروخين" غرب سلفيت
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف أراضي المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت، بهدف توسعة مستوطنة "بروخين".


المصدر : وفا 

 




 

 


 

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