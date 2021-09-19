الاحتلال يوجه رسالة لحماس بعد إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية

الوكيل الاخباري- وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح بوم الأحد، رسالة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية الستة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال العميد ران كوخاف، بعد إتمام عملية اعتقال الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع : "إننا مستعدون للتعامل مع رد من الجهـاد وحمـاس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ".



وتابع: "يمكن أن يكون الرد على شكل عمليات مسلحة وغيرها - كل بالون يطلق من غزة نرد عليه بقصف من طائرة مقاتلة، وكل عملية سيكون عليها رد عنيف". وفق قناة كان العبرية





وأضاف: "جنود جيش الاحتلال سيقضون عطلة العيد والأسابيع القادمة في حالة تأهب - في الضفة وغزة وتستمر التوترات، نحن مستعدون لأي شيء، وإذا لزم الأمر للقيام بـ "عملية حارس الأسوار 2 أو أي نشاطات عسكرية هجومية، نحن جاهزون وسنرد".

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المصدر: خبر