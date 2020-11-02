الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس

لأول مرة .. إعلان عدد حالات الشفاء من كورونا لمرضى الحجر المنزلي

ما أحلى الرجوع إليه

رئيس الوزراء يعلن موعد عطلة الانتخابات

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

المعونة: تسليم دعم الخبز لمليون و100 ألف أسرة

القطامين: لا توجه للتضييق على العمالة الوافدة بالأردن

تعيين 200 طبيب و500 ممرض و25 فني مختبرات خلال جائحة كورونا

التربية تكشف للوكيل آلية خصم 15% لطلبة المدارس الخاصة




الإثنين، 02-11-2020 01:26 م

الاحتلال يوزع اخطارات بوقف بناء ويهدم منازل في القدس

122002752_217064423173556_880036827650473558_n-2


الوكيل الإخباري- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف بناء وهدم في قريتي العيسوية وسلوان بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان

وقال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في بيان، إن موظفين من بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس قاموا بتوزيع أوراق بمنطقة عين اللوزة والحارة الوسطى في سلوان لمراجعة مكاتب بلدية الاحتلال، بحجه البناء دون ترخيص.

 

وفي السياق ذاته سلمت بلدية الاحتلال أمر هدم اداري لمنزلين يعودان للشقيقين سيف ومحمود رمضان عبيد، ويسكنان في نفس البناية في حي آل عبيد في قرية العيسوية وسط المدينة المقدسة المحتلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Elyw1CjWoAMkLB7

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا شرق نابلس

ماهر

وضع الأسير ماهر الأخرس يزداد خطورة

معبر

صحة غزة : قرار جديد بشأن العائدين عبر معبر رفح

الاخرس

تدهور مستمر في حالة الأسير الأخرس

مستوطن

الخليل: مستوطن يدهس مواطناً شرق يطا

e4c5683c1d4e776957061c123ff1fb51_299131

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

أخبار متعلقة
Elyw1CjWoAMkLB7

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا شرق نابلس

e4c5683c1d4e776957061c123ff1fb51_299131

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

16-14

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

9999076877

قوات الاحتلال تتوغل شرقي خانيونس

unnamed-1-1

الاحتلال الاسرائيلي يجرف مساحات واسعة من اراضي غرب سلفيت

9999077962

إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا