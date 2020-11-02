الاحتلال يوزع اخطارات بوقف بناء ويهدم منازل في القدس

الوكيل الإخباري- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف بناء وهدم في قريتي العيسوية وسلوان بمدينة القدس المحتلة.

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وقال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في بيان، إن موظفين من بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس قاموا بتوزيع أوراق بمنطقة عين اللوزة والحارة الوسطى في سلوان لمراجعة مكاتب بلدية الاحتلال، بحجه البناء دون ترخيص.

وفي السياق ذاته سلمت بلدية الاحتلال أمر هدم اداري لمنزلين يعودان للشقيقين سيف ومحمود رمضان عبيد، ويسكنان في نفس البناية في حي آل عبيد في قرية العيسوية وسط المدينة المقدسة المحتلة.



