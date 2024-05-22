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الأربعاء، 22-05-2024 09:36 ص

الاحتلال : 10 ألوية تقاتل بذروة في غزة .. والمقاومة توقع خسائر فادحة في صفوفه

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الوكيل الإخباري - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 10 ألوية تابعة للجيش تقاتل في قطاع غزة حاليا في ذروة غير مسبوقة منذ مطلع العام.

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من جانبها، تخوض كتائب القسام وسرايا القدس معارك ضارية في كافة محاور التقدم في غزة.


وأعلنت الكتائب منذ قليل أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح.


وأضافت أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة من 10 جنود في كمين بعملية مركبة بعد استهدافها بعبوة رعدية شمال بيت حانون.

كما اعلنت الكتائب بوقت مسبق من اليوم إن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل برفح.

كما قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" قرب الحي ذاته.

 


 




 

 


 

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