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الأحد، 08-05-2022 11:18 ص

الاعلام العبري : اعتقال منفذي عملية إلعاد في تل ابيب

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الوكيل الإخباري-أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، عن اعتقال منفذا عملية "إلعاد" بعد 3 أيام من الملاحقة.

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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا"، أنه عثر على الاثنين مختبئين داخل حرش قريب من بلدة "العاد" التي نفذت فيها العملية، حيث قامت الوحدة الخاصة التابعة للشاباك بالوصول إليهما مختبئين تحت إحدى الشجيرات وجرى نقلهما للتحقيق.


وكانت مصادر أمنية إسرائيلية قد أكدت خلال الأيام الاخيرة أن المهاجمين لا زالا داخل الكيان ولم يصلا الضفة الغربية.


ونشرت قوات معززة من الجيش والشرطة وقوات خاصة اسرائيلية ونفذت عمليات بحث وتمشيط عن المهاجمين حيث انسحبا من المكان في الوقت الذي دعا فيه رئيس مجلس "العاد" المستوطنين إلى التزام منازلهم خشية وجود المهاجمين في البلدة.

صفا

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