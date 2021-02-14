الاونروا تستأنف الدراسة الوجاهية في غزة

الوكيل الاخباري - استأنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، الدراسة صباح اليوم الاحد، في جميع مدارسها، بعد توقف لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وينطلق الفصل الدراسي الثاني في 274 مدرسة تابعة لـ"الأونروا" تقدم الخدمة لأكثر من 278 الف طالب وطالبة، ضمن إجراءات وقائية مشددة.



وذكر بيان صادر عن المنظمة الدولية، ان الدراسة ستتم وفق التعليم الوجاهي لمدة 3 أيام أسبوعيًا، بحيث يتم تقسيم الطلبة الى فئتين، وسط ترجيحات بالإعلان عن إجراءات جديدة ربما تشمل الدوام الاعتيادي الكامل لجميع الطلبة ضمن قيود صحية، اذا استمرت الحالة الوبائية بالتحسن.



وأضاف البيان انه في حال تحسن المنحنى الوبائي في القطاع سيتم تبديل الفترات الدراسية في مدارس الوكالة، بحيث يصبح الصباحي مسائي، والمسائي صباحي كالسابق.



وكانت الوكالة أعلنت عن الدخول في نظام التعليم عن بعد بتاريخ 20 تشرين الاول العام الماضي، لعدم قدرتها على افتتاح العام الدراسي نتيجة حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع، في وقت باشرت المدارس الحكومية الدراسة منذ نحو شهر ونصف، لاستكمال ما تبقى من الفصل الأول ضمن إجراءات وقائية مشددة.



--(بترا)

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