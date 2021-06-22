الاونروا تطلق نداء إغاثة لغزة بـ 164 مليون دولار



الوكيل الاخباري -

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اطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) نداء للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر بقيمة 164 مليون دولار في أعقاب الأعمال العدائية في غزة في أيار الماضي.وتضمن النداء المحدث حسب بيان لـ (الاونروا) اليوم الثلاثاء إجراءات استجابة فورية لحالات الطوارئ التي نفذتها الوكالة في غزة والضفة الغربية خلال الفترة الواقعة بين 10-31 أيار الماضي، بالإضافة إلى احتياجات التعافي المبكر للاجئي فلسطين في غزة والضفة الغربية، والتي تشمل القدس المحتلة، حتى 31 كانون الأول 2021.