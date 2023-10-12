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الخميس، 12-10-2023 01:07 م

البرازيل تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن غداً بشأن الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري- دعت البرازيل لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، الذي دخل يومه السادس، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى من سكانه.

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وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية -أمس الأربعاء- أن البرازيل، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، دعت إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس غدا الجمعة، في حين قطع وزير خارجيتها ماورو فييرا جولة كان يقوم بها لآسيا لحضور القمة التي ستعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.


وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا دعا -أمس الأربعاء- إلى وقف إطلاق النار وتدخل إنساني دولي في الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتسنى وقف الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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