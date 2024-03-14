البرلمان الأوروبي يدين بشدة تعطيل "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الوكيل الاخباري -

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صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على قرار يدين بشدّة تعطيل "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب مدمّرة منذ أكثر من ستّة أشهر.ووفقا لوكالة "يورونيوز" الأوروبية، ندَّد البرلمان الأوروبي بمهاجمة "إسرائيل" قوافل الإغاثة، داعيا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن هناك حاجة لدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يومياً.وبينت في منشور عبر منصة "إكس"، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، ليست بديلاً للوصول الإنساني عبر الطرق البرية.وأضافت، إن الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزء من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة.