الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

"شكوى جديدة" ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين عالميا

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

الأردن يعتبر قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح جريمة حرب ويدعو للتصدي لها

يوازي لواء في الجيش .. الاحتلال يكشف عدد قتلاه ومصابيه منذ بداية حرب غزة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

أسعار الذهب في الاردن اليوم

صواريخ من لبنان تصيب مبنى في الجليل الأعلى بأضرار جسيمة

الإثنين، 27-05-2024 10:08 ص

البرلمان العربي: مجزرة الاحتلال في رفح تحد سافر وتتطلب تدخلا دوليا عاجلا

2024-05-26T205502Z_1923427717_RC2KY7AWJBT1_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA


الوكيل الإخباري - استنكر البرلمان العربي، المجزرة البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين في رفح.

اضافة اعلان


وأكد البرلمان في بيان، اليوم الاثنين، أن كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية، وأن عدم محاسبته على جرائمه تجعله يمعن في القتل والتدمير.


وقال إن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، بما فيها مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.


وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تفجير

"شكوى جديدة" ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية

اسعاف 5

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

جنود2

يوازي لواء في الجيش .. الاحتلال يكشف عدد قتلاه ومصابيه منذ بداية حرب غزة

000

صواريخ من لبنان تصيب مبنى في الجليل الأعلى بأضرار جسيمة

41-2024-638406051423833806-383-1705156841

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

أخبار متعلقة
1111

الولايات المتحدة تقدر أن قوات الاحتلال حشدت قوات كافية لاجتياح رفح خلال أيام

WhatsApp Image 2024-05-11 at 12.38.43 AM

وزير الدفاع الأميركي: القيام بعمليات فعالة في رفح ممكن مع حماية المدنيين

e7131c10-0e70-11ef-82e8-cd354766a224

إعلام عبري يتحدث عن تفاصيل العملية العسكرية في رفح

530337 (1)

تطورات مفاوضات الهدنة بين المقاومة وإسرائيل والعملية العسكرية في رفح

WhatsApp Image 2024-05-09 at 6.29.10 PM

إعلام أميركي يتحدث عن تدمير إسرائيل لحركة حماس

416593

الأمم المتحدة: نحتاج 18 مليار دولار لإعادة بناء مستشفى الشفاء