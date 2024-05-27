البرلمان العربي: مجزرة الاحتلال في رفح تحد سافر وتتطلب تدخلا دوليا عاجلا

الوكيل الإخباري - استنكر البرلمان العربي، المجزرة البشعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين في رفح.

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وأكد البرلمان في بيان، اليوم الاثنين، أن كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية، وأن عدم محاسبته على جرائمه تجعله يمعن في القتل والتدمير.



وقال إن مواقف الدول الداعمة لكيان الاحتلال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية هي السبب الرئيسي لاستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر، بما فيها مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.



وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بالتحرك فوراً للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه المجازر.



بترا