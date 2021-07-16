البرلمان العربي يحذر من دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام الأقصى

الوكيل الاخباري - حذّر البرلمان العربي من خطورة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم الأحد المقبل، ورفع علم سلطات الاحتلال في باحاته، بمناسبة ما يسمونه بذكرى (خراب الهيكل).

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وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الاستفزازات المستمرة التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما طالب بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك.



--(بترا)