البرلمان العربي يدعو لإعادة النظر بالقواعد الدولية الحاكمة بشأن غزة

الوكيل الاخباري - دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى إعادة النظر من جديد بالقواعد الحاكمة لإرادة المجتمع الدولي، وإعادة الهيبة والاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمجازر وجرائم الحرب التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ تشرين الأول الماضي.

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وبحسب بيان للبرلمان اليوم الخميس، أكد العسومي خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة العامة لبرلمان عموم أفريقيا التي عقدت بمقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، أن العالم أجمع أمام واقع مؤلم من ازدواجية المعايير، موجهًا التحية إلى الدول والشعوب الأفريقية المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.