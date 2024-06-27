الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية توضح حول أسئلة مبحث اللغة العربية للتوجيهي

ليبرمان: نحن نخسر الحرب في غزة

عبور 50 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

البرلمان العربي يدعو لإعادة النظر بالقواعد الدولية الحاكمة بشأن غزة

الجوع ونقص الدواء يهددان حياة غزة والاحتلال يواصل الإبادة

عيد ميلاد ولي العهد يصادف غدا الجمعة

التربية لـ " الوكيل " : حرمان طلاب توجيهي بسبب هذه المخالفات

عرض للتراث الفلكلوري الشيشاني في مادبا

الكويت .. قرار بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة

الخميس، 27-06-2024 04:38 م

البرلمان العربي يدعو لإعادة النظر بالقواعد الدولية الحاكمة بشأن غزة

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb


الوكيل الاخباري - دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى إعادة النظر من جديد بالقواعد الحاكمة لإرادة المجتمع الدولي، وإعادة الهيبة والاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمجازر وجرائم الحرب التي يقوم بها كيان الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية منذ تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للبرلمان اليوم الخميس، أكد العسومي خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة العامة لبرلمان عموم أفريقيا التي عقدت بمقر البرلمان الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، أن العالم أجمع أمام واقع مؤلم من ازدواجية المعايير، موجهًا التحية إلى الدول والشعوب الأفريقية المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202425155257709410299

ليبرمان: نحن نخسر الحرب في غزة

غزة-1200x675

الجوع ونقص الدواء يهددان حياة غزة والاحتلال يواصل الإبادة

WhatsApp Image 2024-06-27 at 4.31.25 PM

سرايا القدس تعلن عن كمين مركب في جنين أمس

5963136_1719075153

سرايا القدس: قصفنا موقع صوفا العسكري بقذائف هاون

thumbs_b_c_06073e0e2fb88b483c032f1cfde4b920

بوريل: التجويع والقصف مستمران والمساعدات لا تدخل إلى غزة

1f271167-0864-49b0-8ff8-32157895fd1c

منظمات إغاثية: أطفال غزة يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-19 at 6.39.32 PM

شاهد.. عراك في الكنيست بين عناصر الأمن ومحتجين يطالبون برحيل نتنياهو

main_image66642eda32a99

حكومة غزة تؤكد تسلل قوة صهيونية للنصيرات