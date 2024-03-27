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الأربعاء، 27-03-2024 12:54 م

البرلمان العربي يدعو لإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لمواجهة جرائم الاحتلال

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الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى أن تحذو حذو المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى، وتنشئ لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من ممارسات إرهابية وإبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الغاشم.

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قال البرلمان العربي، إن كيان الاحتلال يقوم أيضا بإبادة بيئية في قطاع غزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسط صمت دولي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.


وبحسب بيان صادر عن البرلمان اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في جنيف تحت عنوان "تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ".


وشدد العسومي، على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.


وأكد ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها وتعهداتها وفقاً لاتفاق باريس، بتقديم مئة مليار دولار سنوياً لصالح تمويل مشكلة تغير المناخ في الدول النامية.


 




 

 


 

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