الجمعة 19-07-2024
الوكيل الاخباري
 

خبراء: استشهاد الطفلة هند رجب بغزة قد يكون جريمة حرب

50 شهيدا منذ ليل الخميس في غزة

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.31% في أسبوع

الملك يهنئ رئيسة المفوضية الأوروبية بإعادة انتخابها

تطورات صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

المعايطة يوضح حول تمويل الأحزاب السياسية في الأردن

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الهولندي

الكشف عن سبب الخلل التقني العالمي ورئيس الشركة المسؤولة يعتذر

الصفدي: إفلات إسرائيل من العقاب يجب أن ينتهي

الأردن يرحب بما صدر عن العدل الدولية بشأن تبعات احتلال الأرضي الفلسطينية

الجمعة، 19-07-2024 09:26 م

البرلمان العربي يرحب بقرار العدل الدولية باعتبار الاحتلال غير شرعي على الأراضي الفلسطينية

1721409961345


الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية وعليه وقف احتلاله وإنهاء وجوده عليها، وما تبعها من رأي استشاري للمحكمة بأن يتوجب على كيان الاحتلال الوقف الفوري للاستيطان وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المواطنين الفلسطينيين عن خسارتهم المادية والمعنوية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.

اضافة اعلان


وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي أخرها قرار كنيست الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية.


ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه وتقرير مصيره وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
76fys0005523045632109820

قوات الاحتلال تقتحم بلدة شمال الخليل

WhatsApp Image 2024-07-19 at 11.14.51 PM

خبراء: استشهاد الطفلة هند رجب بغزة قد يكون جريمة حرب

WhatsApp Image 2024-07-19 at 11.10.27 PM

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة شمال الضفة‎

قصف-غزة-2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580.jpg-dc50aa98-c1b8-4550-810b-27b1b5651e38.jpg-d7ed843b-4c2c-4c8d-9e4a-ea7dcb5547a1

50 شهيدا منذ ليل الخميس في غزة

6_news_1720200667

تطورات صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

1721412055498

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-15 at 10.07.48 PM

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

thumb (1)

بالفيديو .. القسام تشن عملية إغارة محكمة على مقر عمليات الاحتلال برفح

UqyHrwkrFkWUbiH4iVKIfdh7JG3z7n0S86aAWE5q

لماذا أعلنت القسام اسم مجند إسرائيلي وقتله قنصا؟.. الدويري يجيب

1704333223-gettyimages-507783258

بيان صادر عن المقاومة في غزة اليوم

AA-20240415-34271852-34271829-KHN_YWNS_MNZL_SWYT_BLRD_TBDD_ML_WD_HLH_LYH

خبير عسكري يتوقع عملية عسكرية واسعة في وسط قطاع غزة

WhatsApp Image 2024-06-25 at 9.37.29 PM

مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية