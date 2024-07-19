البرلمان العربي يرحب بقرار العدل الدولية باعتبار الاحتلال غير شرعي على الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي، بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي على الأراضي الفلسطينية وعليه وقف احتلاله وإنهاء وجوده عليها، وما تبعها من رأي استشاري للمحكمة بأن يتوجب على كيان الاحتلال الوقف الفوري للاستيطان وإخراج كل المستعمرين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعويض المواطنين الفلسطينيين عن خسارتهم المادية والمعنوية، واعتبره انتصارا للعدل والحق الفلسطيني.

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وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء وجود شعب كامل وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة والتي أخرها قرار كنيست الاحتلال برفض إقامة دولة فلسطينية.



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه وتقرير مصيره وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.