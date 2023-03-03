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الجمعة، 03-03-2023 06:54 م

البرلمان العربي يطالب بتدخل المجتمع الدولي لوقف تحريض حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

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كما وطالب البرلمان العربي، في بيان اليوم، وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو المزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة، وضرورة إنهاء حملات التصعيد من قبل حكومة اليمين المتطرف، وميليشيات المستوطنين.


وأعرب البرلمان العربي عن استهجانه واستنكاره الشديدين للتصريحات العنصرية التحريضية الصادرة لوزراء حكومة الاحتلال، والداعية إلى تدمير بلدة حوارة جنوب نابلس، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، في خطوات متلاحقة وغير مسبوقة وخطيرة تهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.


وجدد البرلمان العربي، مطالبته الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدًا أمام سلسلة القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

 

بترا


 




 

 


 

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