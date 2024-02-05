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الإثنين، 05-02-2024 02:20 م

البكري: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين المتطرفين، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة 22 مرة، ومنعوا رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل 47 وقتاً خلال شهر كانون الثاني الماضي.

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وأوضح البكري في بيان اليوم الاثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرّض لاقتحامات المستعمرين يومياً عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.


وأكد أن الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم، واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.


وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، قال البكري إن قوات الاحتلال اقتحمت الشهر الماضي الباب الشرقي للحرم، ووضعت جهاز تشويش على السماعات الخارجية، وعمدت إلى تشغيل موسيقى صاخبة في قسم منه، بالإضافة إلى وضع زوايا حديدية عند مدخل الحرم المتصل بالسور، وتغيير شباكين.

 




 

 


 

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