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السبت، 11-05-2024 09:05 ص

البيت الأبيض: لا مؤشرات لدينا تؤكد نيّة إسرائيل اجتياح رفح

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه لا يوجد أي مؤشر على عملية عسكرية إسرائيلية "واسعة النطاق" في مدينة رفح بقطاع غزة، مؤكداً مراقبة الوضع عن كثب.

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وأكد كيربي يوم الجمعة أن البيت الأبيض لا يرى أي مؤشر على عملية إسرائيلية "واسعة النطاق" في مدينة رفح، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع "عن كثب وبقلق".


وقال كيربي للصحفيين: "لن أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إن ما رأيناه هنا خلال الـ 24 ساعة الماضية يشير ضمناً أو يشير إلى عملية برية كبيرة".


وأضاف أن القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة "متمركزة هناك منذ البداية ومع ذلك، فإننا نراقب الأمر بقلق".


وتابع: "في كل يوم يصبح فيه هذا المعبر غير متاح وصالح للاستخدام لإدخال المساعدات الإنسانية، سيكون هناك المزيد من المعاناة، وهذا يثير قلقنا العميق".


وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، أمس الجمعة، من أن الوضع في غزة وصل إلى "مستويات طوارئ غير مسبوقة" مع بقاء كل المعابر المؤدية إلى رفح مغلقة.




 




 

 


 

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