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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 12-02-2024 09:44 م

البيت الأبيض: لا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار بغزة الآن

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الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض اننا نعرب عن سعادتنا لنجاح الجيش الإسرائيلي في إطلاق سراح إسرائيليين في رفح.

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وأضاف في تصريحات صحفية "لن تنتهي الأزمة في قطاع غزة قبل إطلاق حماس لكافة الرهائن والرئيس بايدن وفريقه يواصلون العمل على مدار الساعة لضمان وتأمين إطلاق سراح الرهائن."


ونوه انهم لا يريدون عملية عسكرية كبرى في رفح بدون خطة قابلة للتنفيذ وضمان أمن المدنيين.


وتابع"لا نريد أن نرى أي قتلى مدنيين سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين ولا ندعم وقفا عاما لإطلاق النار في غزة في الوقت الحالي."


واشار الى ان الرئيس بايدن كان واضحا بشأن مخاوفهم بشأن سقوط ضحايا مدنيين والأضرار بالبنية التحتية المدنية.


وأكد ان حماس لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا على إسرائيل التي تواصل عملياتها ضد قادة الحركة.


 




 

 


 

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