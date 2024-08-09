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الحكومة تنعى الزميل جمال السعايدة
محمد الخشمان يكتب : الاقلام المسمومه والمسيئين للوطن والمواطنه الصالحه
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي
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ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب
الأمن العام : سقوط رافعة في ميناء العقبة وإصابة سائقها
والد الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري" : رغد طالبة بسيطة اعتمدت على مدرستها ولم تلجأ للمراكز
فلسطين
فلسطين
إسرائيل: قصف الضفة يهدف لمنع فتح جبهة ثانية للقتال
إصابة متضامن أجنبي برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
استشهاد 44 معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى جيش الاحتلال
ملاعب
ملاعب
الشرباتي يودع الأولمبياد والصادق الى ربع النهائي
وفاة عيسى حياتو رئيس الكاف السابق
زيد مصطفى يهدي فضية التايكواندو للأردن في أولمبياد باريس
أخبار الشركات
أخبار الشركات
شركة سامسونج للإلكترونيات تعلن نتائج الربع الثاني من عام 2024
كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي في الأردن من مجلةEuromoney
تَبَنّي هجرة الأدمغة العكسية: رؤية كريم لإحتضان المواهب الإقليمية
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