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السبت، 05-06-2021 02:39 م

التحرير الفلسطينية : اجتماع الإثنين لبحث عدة ملفات

اجتماع


الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، بعد غد الاثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث عدد من القضايا، التي تتعلق بتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والحوار الداخلي.

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وقال مجدلاني، في تصريحات صحفية ، صباح اليوم السبت، إن الوضع قبل العدوان شيء، وما بعده شيء آخر، لا سيما وأن القضية الفلسطينية استعادت مكانتها على الساحة الدولية، خصوصا على الساحة الأميركية، وشهدت تعاطفا دوليا غير مسبوق، اضافة الى وحدة الشعب الفلسطيني، واحتضانه للمقاومة في وجه الاحتلال.


وأضاف، ان الوضع الجديد يتطلب استثمار النتائج والصمود والمواجهة مع الاحتلال، وكيفية التعامل مع تداعيات العدوان، من حيث الوضع الاغاثي لشعبنا، والانعاش الاقتصادي، واعادة اعمار غزة الذي بادرت مصر الى اعادة الاعمار فيه بتفاهم دولي، وبالتنسيق مع دولة فلسطين.


كما شدد على أن هذا الملف يجب ان يربط بأفق سياسي حتى لا يتكرر الوضع مرة أخرى، وتدمر مقدرات الفلسطينيين مجددا، مشيرا الى ان اجتماع اللجنة التنفيذية سيناقش ايضا الهدنة التي تلت وقف اطلاق النار، وضرورة ان تشمل كل فلسطين، خصوصا في القدس التي كانت انطلاقة الهبة الشعبية، اضافة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بميثاق منظمة التحرير، وتكون قادرة على معالجة كل الملفات.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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